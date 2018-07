Am Freitag feiert der Schokoladen in der Ackerstraße 28 Jahre alternative Kultur und billiges Bier mit einem Hoffest. Zum Jubiläum treten im Hof die Nanofish Dippers live auf. In der Kneipe folgen später Electric Anthillman mit Disco-Funk- und New-Wave-Tunes und DJ Hunky Dory mit Post-Punk und Garage. Auch im Keller und im benachbarten Klub der polnischen Versager wird der Geburtstag mit entsprechendem Programm gefeiert. nd

20. Juli, ab 18 Uhr, Schokoladen, Ackerstraße 169, Mitte