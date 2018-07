Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Dieter Hallervorden zeigt an seinem Berliner Schlosspark-Theater eine Bühnenversion der französischen Filmkomödie »Monsieur Claude und seine Töchter«. Das Multikulti-Stück mit Brigitte Gro᠆thum (»Drei Damen vom Grill«) und Peter Bause (»Unser Lehrer Doktor Specht«) als leicht überfordertem Elternpaar steht in der nächsten Spielzeit auf dem Programm, wie das Theater mitteilte. Erzählt wird von Monsieur Claude und seiner Ehefrau Marie. Sie werden mit ihrer vermeintlichen Toleranz und ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert, als drei ihrer Töchter Männer unterschiedlicher Herkunft und Religion heiraten. Auch die Wahl der vierten Tochter stößt nicht auf Wohlwollen in der Familie.

Die Töchter werden von Berrit Arnold, Birge Funke, Anja Gräfenstein und Lisa Julie Rauen gespielt. Ihre Partner auf der Bühne sind Oliver Dupont, David A. Hamade, Maverick Quek und Jubril Sulaimon. Regie bei dem Theaterstück wird Philip Tiedemann führen. Premiere ist am 1. Dezember. dpa/nd