Aachen. Die Polizei hat am Freitag mit der Räumung eines seit fast drei Wochen besetzten Hauses des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB) in Aachen begonnen. Mit Lautsprecherdurschsagen seien die Besetzer am frühen Morgen aufgefordert worden, das Gebäude freiwillig zu verlassen, teilte die Polizei mit. Dem seien die Besetzer nicht nachgekommen. Sie wurden deshalb am Morgen von Polizisten aus dem Haus geführt. Nach Angaben von Aktivisten seien dabei mehrere Personen in Gewahrsam genommen worden.

»Alternativen austesten«, das war das Motto der Gruppe von Aktivist*innen, die Anfang Juli das Gebäude in Beschlag nahmen und in »Muffi5« umbenannten. Die Besetzung im Muffeter Weg 5 sollte auf Missstände im Wohnungsmarkt aufmerksam machen. »Hier könnte Wohnraum und ein soziales Zentrum entstehen, in den angrenzenden Gewächshäusern ist Platz für Gemeinschaftsgärten«, sagte Besetzer Max zu Beginn der Aktion gegenüber »nd«. In deren Rahmen fanden mehrere Veranstaltungen wie Vorträge, Konzerte und Workshops statt. Zudem gab es Gespräche zwischen Aktivisten und BLB, die jedoch scheiterten. In der Folge erstattete der Liegenschaftsbetriebes Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Die Besetzer gaben sich angesichts der Räumung weiter kämpferisch und baten via Twitter um Unterstützung. »Lasst euch dort blicken, beobachtet den Polizeieinsatz, unterstützt die Leute im Haus und twittert von dort«, hieß es. Das Autonome Zentrum Aachen kommentierte die Polizeiaktion mit Bedauern: »Das Gebäude samt Gewächshäusern & Garten wo in den letzten knapp 3 Wochen so viel entstanden ist, wird nun also wieder leerstehen. Welch ein brutaler Unsinn.« dpa/nd

