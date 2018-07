US-Forscher haben zwölf neue Monde am Planeten Jupiter entdeckt. Das bringe die Gesamtzahl der bekannten Monde des Jupiter auf 79, teilten die Wissenschaftler um Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science mit. Der Jupiter hat mehr Monde als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem. Die Forscher stießen bei der Suche nach einem Planeten am Rand des Sonnensystems im Frühjahr 2017 mit einem Teleskop in Chile erstmals auf unbekannte Jupitermonde. Einer der neu entdeckten Monde, die Durchmesser zwischen einem und drei Kilometern haben, umkreist den Jupiter auf einer sehr instabilen Bahn. dpa/nd