Magdeburg. Beim 26. Internationalen Elbe-Saale-Camp stehen wieder die Flusslandschaften im Mittelpunkt. Vom 29. Juli bis zum 4. August werden Umweltschützer an der Elbe-Fähre in Barby, nahe der Saalemündung, ihre Zelte aufschlagen, wie die Organisatoren am Freitag in Magdeburg mitteilten. Das Camp wird vom Elbe-Saale-Aktionsbündnis in Kooperation mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) in Sachsen-Anhalt veranstaltet. Das diesjährige Camp steht unter dem Motto »Schöner leben mit der Elbe« und stellt Visionen für ein zukünftiges Leben mit der Elbe in den Fokus. »Wir werden Menschen treffen, die in den Auenlandschaften der Elbe leben und nachhaltig wirtschaften«, sagte Thoralf Winkler vom Elbe-Saale-Aktionsbündnis. Darunter sei beispielsweise ein Imker. Zudem gebe es Exkursionen, unter anderem zur Vogelschutzwarte in Steckby und zum Getreidemuseum Nutha. Es soll darüber diskutiert werden, wie Mensch und Fluss mit- und voneinander leben können und welche Chance eine naturverträgliche Nutzung der Flüsse für die Menschen in der Region bietet. epd/nd