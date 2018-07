Was soll das sein

Aachen. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Freitagmorgen in Aachen ein besetztes Haus geräumt. Sieben Personen wurden zunächst in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit. Für den Einsatz seien rund 100 Beamte vor Ort gewesen. Das Haus gehört dem Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB). Die Aktivisten hatten das Haus vor fast drei Wochen besetzt. Sie wollten mit der Aktion gegen fehlenden Wohnraum und steigende Mieten protestieren. Der BLB hatte die Besetzung zunächst eine Woche geduldet. Nach gescheiterten Gesprächen wurde schließlich Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. dpa/nd