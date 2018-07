Schwerin. Landwirte müssen in Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt nur knapp alle 20 Jahre mit einer Kontrolle ihrer Ställe rechnen. In anderen Bundesländern sind die rechnerischen Kontrollabstände noch größer, wie aus der am Freitag veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP im Bundestag hervorgeht. Im Bundesdurchschnitt kontrollieren die Behörden Betriebe mit Schweinen, Rindern oder Geflügel alle 17 Jahre unter anderem auf die Einhaltung von Tierschutz und -gesundheit. Die größten Kontrollintervalle gibt es demnach in Bayern mit 48 Jahren, die kürzesten in Berlin mit 2,6 Jahren. Kontrolliert wird in Ländern, die verhältnismäßig viele Mast- und Zuchtbetriebe haben, am seltensten. So gibt es in Bayern fast 150 000 Betriebe, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 23 700. dpa/nd