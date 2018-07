»Abstoßende Kälte«: 6000 Wohnungen sind im neuen Europaviertel von Frankfurt am Main entstanden. Foto: dpa/Arne Dedert

Vor gut zehn Jahren schwärmte der damalige Frankfurter Planungsdezernent Edwin Schwarz von der »Champs Élysées« für das neue Europaviertel. Inzwischen hat das Städtebauprojekt, das zu den größten Deutschlands gehört, tatsächlich einen fast so großen Boulevard wie das Pariser Vorbild erhalten: 60 Meter breit und mit einer Flanierzone von sieben Metern. Nur flanieren sieht man auf den Bürgersteigen kaum jemanden. Der Volksmund hat die überdimensionierte Achse von mehreren Kilometern Länge daher zur »Stalin-Allee« erklärt.

Wie in einer aus dem Boden gestampften Retortenstadt in Osteuropa führt die Straße schnurgerade entlang uniform wirkender Neubauten mit leblosen Fassaden. Von einer am Reißbrett entwickelten »Klötzchenarchitektur« sprechen Kritiker - Architektur ohne Sinn für öffentliche Räume. »Missglückt« nennt Frankfurts bekanntester Architekt Christoph Mäckler das Viertel. Es fröstle ihn dort »angesichts der abstoßenden Kälte u...