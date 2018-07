Eberswalde. Das Jobcenter des Landkreises Barnim betreibt in Eberswalde ein »Lotsenhaus« zur Vermittlung von Flüchtlingen. Derzeit werden dort rund 750 Zuwanderer betreut, die meisten von ihnen stammen aus Syrien, teilte Renè Ociepka, Bereichsleiter Asyl und Flucht im Jobcenter Barnim, mit. Ein auf einer Etage konzentriertes Team aus Arbeitsvermittlern, darunter auch Muttersprachler, kümmert sich um Sprachkurse, die Anerkennung von Berufsabschlüssen, Einstiegsqualifizierungen und die Orientierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Austausch und Absprachen seien so auf kürzestem Wege möglich. dpa/nd

