Die Sammlungen umfassen insgesamt mehr als 35 000 Werke. Beide Museumsstandorte bleiben erhalten - das Kunstmuseum in Frankfurter wurde 1965 gegründet, das in Cottbus 1977. dpa/nd

Cottbus. Auch nach einem Jahr des Bestehens hat das Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus und Frankfurt (Oder) hat bislang kein eigenes Markendesign - das soll bald aber ein Ende haben. Das Konzept sei in der Feinabstimmung, voraussichtlich im Herbst werde es fertig sein, teilte das Museum auf Anfrage mit. Die Einrichtung war Anfang Juli 2017 gegründet worden. Vorausgegangen war die Fusion der Kunstmuseen Dieselkraftwerk Cottbus und Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder). Kunst aus DDR-Zeiten macht den Schwerpunkt der Sammlungen aus. Zu dem Markendesign sollen ein Schriftzug des Museumsnamens, Flyer, Plakate, Banner und eine gemeinsame Internetpräsenz gehören.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!