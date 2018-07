Den Haag. Nach mehr als einem Jahr normalisieren die Niederlande und die Türkei wieder ihre diplomatischen Beziehungen. Die Türkei werde erneut einen Botschafter nach Den Haag entsenden und die Niederlande einen Botschafter nach Ankara, teilte der niederländische Außenminister Stef Blok am Freitag in Den Haag mit. Die Beziehungen beider Länder waren im März 2017 stark abgekühlt, nachdem die Niederlande türkischen Ministern Auftritte im Zusammenhang mit dem umstrittenen Referendum untersagt haten. In der Folge waren die Botschafter zurückgerufen worden. dpa/nd