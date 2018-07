Kabul. Bei einem Luftangriff in der nordafghanischen Provinz Kundus sind nach afghanischen Angaben 14 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern befinden sich auch Frauen und Kinder, zwei weitere Personen wurden verletzt, sagte ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums, am Freitag. Der Luftangriff im Bezirk Tschahar Dara sei am späten Donnerstag geflogen worden. Es werde noch geprüft, ob der Luftschlag von der US- oder afghanischen Luftwaffe erfolgt. Eine Delegation aus Kabul sei auf dem Weg, um den Vorfall zu untersuchen, sagte Radmanisch. dpa/nd