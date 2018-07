Offenbar ist es durch den Widerstand von Mietern gelungen, das Geschäftsmodell eines Investors zu durchkreuzen, der Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln wollte. Das berichtet die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Canan Bayram, am Freitag in einer Erklärung. Es verdichten sich laut Bayram Hinweise, dass die Deutsche Wohnen und die accentro AG den Großteil der Anteile an BOW 2 und BOW 3 übernehmen wollen, beziehungsweise bereits übernommen haben. Hinter den Kürzeln für die Fonds verbergen sich mindestens 26 Wohnhäuser, vor allem in Mileuschutzgebieten. Bayram forderte, dass die Öffentliche Hand die Wohnungen der rund 1500 betroffenen Mieter übernehmen soll. mkr