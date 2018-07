Ja, das ist die Konterrevolution, glaubte man der Bildbeschreibung aus dem Jahr 1968. Auf der Rückseite des Fotos ist da vermerkt: »Prag: Verhetzte Jugendliche und Halbstarke ... haben sich am Wenzelsplatz um das über und über mit Hetzplakaten, Mordparolen und antisozialistischen Flugblättern beklebte und beschmierte Denkmal des heiligen Wenzel zusammengerottet. Sie nehmen über die illegalen Rundfunksender die Weisungen der konterrevolutionären Zentralen entgegen und schwärmen in Gruppen aus, um deren Aufträge zu erfüllen.« Foto: nd-Archiv

Fred und Anna - so ähnlich hießen die beiden - lebten in Prag. Der angeblich goldenen Stadt. Drei Zimmer im Neubau; auf dem Parkplatz vor dem Haus stand ein kleiner gebrauchter Renault namens »Ringo«. Die beiden waren Journalisten und daher eng mit meinen Eltern, also Kollegen, befreundet. Fred und Anna hatten eine Tochter, nennen wir sie Danka. Sie war kaum älter als ich und sprach ein beinahe fehlerfreies Deutsch. Daher war es auch kein Problem, dass wir uns Briefe schrieben. »Wie geht es Dir, mir geht es gut …« Die Adresse, die ich damals auf Briefkuverts schrieb, habe ich noch immer im Kopf: Praha 10, Namesti kubanske revoluce. Den Platz gibt es noch, nur: Kuba muss auf dem Straßenschild seit der tschechischen Rückwärtsrolle nach 1990 ohne Revolution auskommen.

Irgendwann tauschten Danka und ich Pioniertücher. Ich band mein blaues gemeinsam mit ihrem roten um den Hals. Natürlich nur zu besonderen Anlässen. Das war damals an DD...