Die Stadt Aachen mag ja auch ihre Probleme haben. Allerdings dürften dort schon deutlich mehr Hürden als anderswo genommen worden sein. Seit bald einem Jahrhundert (genauer: seit 1924) werden dort die wichtigsten Pferdesportwettbewerbe in Deutschland ausgetragen; das Springreiten war von Anfang an eine der Disziplinen. Die diesjährige CHIO Aachen - die Abkürzung hat nichts mit Chips zu tun, sondern steht für Concours Hippique International Officiel - endet am Sonntag. Zwar lässt sich vieles gegen den Pferdesport einwenden. Aber ein Beispiel nehmen kann man sich dennoch an den Tieren, so fürs Leben: Ran an den Oxer, Hufe hoch - und drüber! rst

