Die schwierige Rückkehr in den Beruf, dazu der normale Wahnsinn bei der Suche nach einem Kitaplatz inklusive Kindercasting und Telefonmarathon. Wie Eltern in Berlin nach Alternativen suchen

Das hat man schon in der DDR gesehen, wo beide Geschlechter Vollzeit berufstätig waren, aber die Frauen dann noch die Hausarbeit und Kindererziehung gemanagt haben. Auch meine Forschung in Familien mit Frauen als Haupternährerinnen hat mir verdeutlicht, dass Väter Erziehungsarbeit oft nicht als Identifikationsfolie sehen. Sorgearbeit und ehrenamtliches Engagement müssen gesellschaftlich aufgewertet werden, damit es auch für Männer attraktiv wird.

So viele Mütter, die Vollzeit arbeiten, gibt es ja nicht mal. Die meisten sind immer noch auf Teilzeitstellen. Bis vor Kurzem ist die durchschnittliche Arbeitszeit von Frauen sogar weiter gesunken, während die der Männer wuchs. Allerdings wäre es sicherlich einfacher, Arbeit, Erziehung und Sorgearbeit mit 35 Stunden zu vereinbaren als mit 40. Nur: Gleiche Arbeitszeit alleine heißt nicht automatisch mehr Gleichberechtigung.

Das halte ich für vorgeschoben. Ein Argument der Firmen ist ja beispielsweise, dass 30-Stunden-Wochen alleine wegen der Räumlichkeiten kaum möglich sind. Bei halber Zeit, können sich zwei Angestellte einen Schreibtisch teilen, bei 30 Stunden gehe das nicht, sagen sie. Dabei wird heute viel mehr mobil gearbeitet. Da wird nicht unbedingt das Büro jeden Tag in der Woche benötigt. Auch in Skandinavien funktioniert das gut.

Die 30-Stunden-Woche ist in Deutschland sehr selten. Viele Unternehmen sagen, dass das zu schwierig zu organisieren sei.

Wie so oft kann man nach Skandinavien schauen. Dort gibt es zum einen gute, flächendeckende Betreuung. Es kommt aber noch ein anderer Faktor dazu: Die Arbeitszeitgestaltung. Dort ist es üblich, dass es sogenannte lange Teilzeit oder kurze Vollzeit gibt. Sprich: 30 Stunden Arbeitszeit pro Woche. Mit 30 Stunden kann man existenzsichernd leben. Nicht immer, aber viel eher als von 20 Stunden.

Was braucht es noch?

Kita-Betreuung ist eine zwingende Grundvoraussetzung. Aber alleine reicht es nicht. Und auch bei den Kitas selbst gibt es noch erheblichen Nachbesserungsbedarf. Die Betreuungszeiten und die Qualität sind wichtige Faktoren. Dazu kommt, dass Kitas noch immer sehr unflexibel sind. Oft muss man ein Jahr im Voraus der Kita mitteilen, wie viel Krippenbetreuung man in Anspruch nehmen möchte.

Reicht eine ausreichende Kita-Betreuung, um als Frau mit Kind gleichwertig am Arbeitsleben teilhaben zu können?

Frauen ohne Kitaplätze, Männer ohne Lust auf Kindererziehung. Was muss getan werden, um mehr Teilhabe von Frauen im Arbeitsleben zu verwirklichen?

