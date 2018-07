Deutsch-polnischer Bahngipfel verabschiedet Absichtserklärung zum Streckenausbau in der Metropolenregion

Müncheberg. Brandenburgs Familienministerin Diana Golze (Linkspartei) hat internationale Jugendbegegnungen als gelebte Demokratie gewürdigt. Grenzüberschreitende Treffen wie die deutsch-polnische Jugendwoche »Meet-Week« im Schloss Trebnitz bei Müncheberg seien praktischer Demokratieunterricht und deshalb sehr wichtig, erklärte Familienministerin Golze am vergangenen Samstag in Potsdam zum Abschluss der Jugendwoche mit dem Thema digitale Medien. Das Ministerium hat das Projekt mit Teilnehmern ab 14 Jahren mit 6500 Euro Lottomitteln gefördert. epd/nd

Bis 1945 wurden in Kummersdorf Waffen erprobt - eine Ausstellung erinnert an die Folgen

