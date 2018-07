Monsieur Henri (Claude Brasseur, re.) ist ein waschechter Miesepeter. Deshalb schließt er sich in seiner Wohnung ein und will eigentlich mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben. Aus Not muss er eine Studentin als Untermieterin aufnehmen, die alles andere als seine Wunschkandidatin ist. Doch um die Ehe seines Sohnes zu zerstören, soll sie ihm noch nützlich werden. Foto: ARD

ARD, 20.15 Uhr