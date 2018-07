Mit Konzerten an sieben Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen folgt der MDR-Musiksommer den Lebensstationen des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750). Die bis zum 28. Juli währende Reise erstreckt sich vom Geburtsort Eisenach über Ohrdruf, Arnstadt, Mühlhausen, Erfurt und Köthen. Sie endet am 268. Todestag des Komponisten mit einem Konzert an seiner langjährigen Wirkungsstätte, der Thomaskirche in Leipzig.

Am vergangenen Samstag (22.7.) sind in Leipzig die diesjährigen Preisträger im Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb geehrt worden. Im Fach Klavier gewann Rachel Naomi Kudo (USA). Arash Rokni (Iran) und Jonathan Ferrucci (Australien/Italien) belegten den zweiten und den dritten Platz. dpa/nd