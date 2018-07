Max Hartung war der letzte Hoffnungsträger der deutschen Fechter am ersten Finaltag der WM in Wuxi. Sein Fazit nach dem Kampf gegen den Russen Kamil Ibragimow: »Das ist bitter.« Der Säbel-Europameister schied mit 7:15 im Achtelfinale aus. Benedikt Wagner hatte es auch nicht besser gemacht. Die Degenfechterinnen Monika Sozanska, Beate Christmann und Alexandra Ehler waren schon in der ersten K.o.-Runde gescheitert. Nun soll Richard Schmitt am Montag mit dem Degen für einen Erfolg sorgen. Agenturen/nd

Fotos: imago/Zink, PanoramiC, Eibner