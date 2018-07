Richtig feiern ließ am Freitagabend Christina Schwanitz. Mit 20,06 Metern gewann sie in Nürnberg beim Auftakt der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften das Kugelstoßen und untermauerte ihre Favoritenstellung für die Heim-EM in Berlin. Es war ihr erster 20-Meter-Stoß nach der Babypause. Noch glücklicher war die 32-jährige Mutter von Zwillingen allerdings am Sonnabend: »Es waren viele Schutzengel unterwegs.« Schwanitz war in einen Autounfall verwickelt, musste ins Krankenhaus, gab dann aber eine erste Entwarnung: »Ich bin soweit heile.«