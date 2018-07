Havanna. Kubas neue Verfassung soll den Weg für die Ehe für alle frei machen und auch auf andere Weise die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben vorantreiben. In Artikel 68 des Verfassungsentwurfs, zu dem das kubanische Parlament am Samstag die Beratungen aufnahm, werde die Ehe als »freiwillig geschlossener Bund zwischen zwei Personen« definiert, berichtete die Zeitung »Granma«, das Organ der Kommunistischen Partei Kubas. Auf das Geschlecht der Beteiligten werde in dem Text nicht eingegangen, stellte die Zeitung heraus. In der derzeit noch geltenden Verfassung von 1976 wurde die Ehe hingegen als »freiwilliger Bund zwischen einem Mann und einer Frau« definiert. AFP/nd