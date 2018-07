Foto: Spaziergänger sitzen am Ufer des Schlossteiches am Schloss Moritzburg bei Dresden. Täglich gibt es hier mehrere Führungen durch die Barocketage mit Festsälen, dem Federzimmer und dem Porzellanquartier. Ganz in der Nähe, im Fasanenschlösschen, ist derzeit eine Privatsammlung von 100 großformatigen, kolorierten Dias aus der Zeit um 1900 zu sehen. Die Schau erzählt von der Schönheit der königlichen Gärten und der Wald- und Teichlandschaft Moritzburgs. Das Fasanenschlösschen liegt idyllisch am Rande des Schlossteiches. Mit seinem Miniaturhafen und Sachsens einzigem Leuchtturm war es bereits zu Zeiten August des Starken ein Plätzchen für rauschende Feste. nd Foto: dpa/Monika Skolimowska