Erfurt. Zur Unterstützung von Familien in Thüringen soll ab Januar 2019 ein neues Programm starten - erste Kommunen haben Geld dafür schon vom Land abgerufen. Darunter waren laut Sozialministerium im ersten Halbjahr zwölf Landkreise und kreisfreie Städte. Das Programm des Freistaats soll als »Landesprogramm Familie« zum 1. Januar 2019 starten. Zehn Millionen Euro sind im Haushalt 2019 dafür vorgesehen. Die Kommunen sollen das Geld nach Ministeriumsangaben nutzen können, um vor Ort individuell die Angebote für Familien zu verbessern, die es schon gibt. Sie können es auch in neue Modelle stecken. Dabei soll es um alle Formen von Hilfen gehen, die es Menschen im Land erlauben, Familie, Berufe und Pflege besser miteinander zu vereinbaren - etwa Frauen- und Familienzentren oder Ehe- und Lebensberatungsstellen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ex-Chefstratege von Donald Trump will Rechtsruck bei Europawahlen

Jens Spahn will Pflegebeitrag erhöhen und mit sinkender Arbeitslosenversicherung versöhnen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!