Rostock. Beim 16. Christopher Street Day (CSD) haben am Samstag in Rostocks Innenstadt Tausende bunt und laut für Gleichberechtigung und Akzeptanz demonstriert. »So viele Teilnehmer hatten wir noch nie«, sagte Polizeioberkommissar Jörg Krüger. Er sprach von 3000 Menschen. Auch die Veranstalter bestätigten einen Rekord. Die Demonstranten forderten vollständige Gleichberechtigung von Homo- Bi- und Transsexuellen. Der CSD stand unter dem Motto: »Akzeptanz beginnt im Kopf - kein Schritt zurück!«. Zur Veranstaltung kam Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). »Rostock zeigt sich heute so, wie ich es am liebsten habe: bunt, quirlig, etwas schräg, vor allem aber tolerant und weltoffen«, sagte sie. dpa/nd