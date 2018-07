Jerusalem. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einem »neuen zerstörerischen Konflikt« zwischen Israel und den Palästinensern gewarnt. »Ich bin zutiefst besorgt angesichts dieser gefährlichen Gewalteskalation im Gazastreifen und im Süden Israels«, erklärte Guterres am Samstag in New York. Eine kurz zuvor in Kraft getretene Waffenruhe zwischen Israelis und der im Gazastreifen herrschenden Hamas schien zunächst zu halten.

Es sei unbedingt erforderlich, »dass alle Seiten sich vom Risiko eines neuen zerstörerischen Konflikts entfernen«, sagte Guterres. Die radikalislamische Hamas und die »militanten Palästinenser« forderte der UN-Generalsekretär auf, die Raketenangriffe und den Einsatz von Ballons mit Brandsätzen gegen Israel zu unterlassen. Sie sollten die »Provokationen« entlang der Grenze zwischen Gazastreifen und Israel beenden. »Und Israel muss Zurückhaltung beweisen, um die Lage nicht anzuheizen«, fügte Guterres hinzu. AFP/nd Seite 8