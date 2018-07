Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Foto: imago/Overstreet

Berlin. Jahrelang warb München unter dem Motto »Weltstadt mit Herz« für sich. Dabei wird die bayerische CSU-Regierung nicht wirklich warm mit der eigenen Landeshauptstadt. So findet alljährlich Mitte September in München ein Spektakel statt, das der regionale Ableger der Union nicht so gut findet: Schon seit Jahrzehnten wird ausgerechnet das bayerischste aller Feste, das Oktoberfest, auf der Theresienwiese von einem SPD-Oberbürgermeister eröffnet.

Rund um die Festwiese startete diesen Sonntag eine weitere Veranstaltung, die der CSU ein Dorn im Auge war. Rund 50 000 Münchner ließen es sich trotz des starken Regens laut Organisatoren nicht nehmen, in vier Demonstrationszügen unter dem gemeinsamen Motto ausgehetzt zu demonstrieren - gegen die Flüchtlings-, Innen- und Sozialpolitik der CSU. »Wir wehren uns gegen die verantwortungslose Politik der Spaltung von Seehofer, Söder, Dobrindt und Co.«, hieß es in einem Aufruf zur Demo, die über 150 Organisationen, darunter die LINKE, unterstützten. Man wolle ein Zeichen gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte setzen.

Schon im Vorfeld hatte die CSU die beiden Münchner Theaterintendanten Matthias Lilienthal und Christian Stückl unter Druck gesetzt, weil auch diese zur Demo aufgerufen hatten. In der Nacht zu Sonntag ließ die Partei in der Stadt Plakate aufstellen mit der Aufschrift: »JA zum politischen Anstand, NEIN zu ausgehetzt. Bayern lässt sich nicht verhetzen«. Zusätzlich fuhr die CSU mit Fahrzeugen durch Bayern, auf denen selbiger Schriftzug zu lesen war. Gebracht hat es ihr offenbar nichts. Die Organisatoren des Protests bezeichneten die CSU-Aktionen als die »beste Werbung, die man sich wünschen kann«. spo Seiten 4 und 5