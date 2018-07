Mehr als 350 000 Menschen besuchten nach Angaben der Veranstalter am Samstag das lesbisch-schwule Stadtfest in Schöneberg. Unter den Gästen waren der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und Kultursenator Klaus Lederer (LINKE). Das »Motzstraßenfest« ist den Angaben zufolge das größte seiner Art in Europa. Bei dem Fest starteten außerdem 120 Unternehmen eine Aktion gegen Antisemitismus, bei der Solidaritätsbekundung für den von antisemitischen Hass-Mails und Bedrohungen betroffenen Gastronomen Yorai Feinberg, der in Schöneberg ein israelisches Restaurant betreibt, an ihn übergeben wurden. Agenturen/nd