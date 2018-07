Vor dem Rathaus in Wedding wurde am Samstag eine Gedenkstele für die NS-Widerstandskämpfer Elise und Otto Hampel enthüllt. Das Ehepaar hatte zwischen 1940 und 1942 in der Umgebung ihrer Weddinger Wohnung handbeschriftete Postkarten verteilt, in denen sie zum Widerstand gegen das Nazi-Regime aufriefen. Das Ehepaar wurde schließlich beim Auslegen der Karten beobachtet, denunziert und 1943 in Plötzensee hingerichtet. Trotz langer Diskussionen wurde der Rathausvorplatz nicht nach den Widerstandskämpfern benannt. Der Fußgängerweg am Rathaus heißt jedoch seit Februar Elise-und-Otto-Hampel-Weg. mjo