269 Mordfälle sind derzeit bei der Polizei noch ungeklärt. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine noch unveröffentlichte Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux hervor, über die die »Berliner Morgenpost« berichtet hatte. Die ungeklärten Altfälle werden statistisch seit 1968 erfasst. 55 dieser »Cold Cases« wurden laut Senatsverwaltung zwischenzeitlich überprüft, und neu bewertet. Aus den Zahlen geht auch hervor, dass die Anzahl der Tötungsdelikte seit 2008 etwa gleich geblieben ist. So gab es 2017 laut Kriminalitätsstatistik 40 Morde und Mordversuche, im Jahr 2008 waren es 42. Die Aufklärungsquote lag im vergangen Jahr bei 82 Prozent. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Zum 40. Mal findet der Christopher-Street-Day in Berlin statt

CSU-Politiker verschaffte sich bei einem Besuch am Hauptstadtflughafen einen persönlichen Eindruck

Eine Ausstellung im Centrum Judaicum erinnert an die Opfer der »Polenaktion« der Nazis vor 80 Jahren

Genossenschaften garantieren nicht per se eine gute soziale Wohnraumversorgung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!