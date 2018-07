Was soll das sein

Naumburg. Das Nietzsche-Dokumentationszentrum in Naumburg hat sich für ein breiteres Publikum geöffnet. »Wir holen zunehmend Menschen ins Haus, die kein Fachpublikum sind«, sagte Zentrumsleiter Ralf Eichberg. Besonders beliebt seien die Theateraufführungen in der Forschungseinrichtung in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit dem Theater Naumburg veranstaltete das Haus zuletzt Auftritte zu Kafkas »Ein Bericht für eine Akademie«. Im Winter soll »Judas« folgen. Das Zentrum ist wichtiger Anlaufpunkt für Nietzsche-Forscher aus aller Welt. Es veranstaltet Tagungen und bietet ein umfangreiches Nietzsche-Archiv. dpa/nd