Görlitz. Wohnmobile und Caravangespanne sind oft überladen. Das ist das Ergebnis einer sechsstündigen Kontrolle auf der A 4 in Sachsen. Im Zuge der Verkehrssicherheitsaktion »Safer Holiday« hatten die Beamten am Samstag bei Bautzen 40 Urlaubsfahrzeuge überprüft, knapp die Hälfte war überladen, so die Polizei am Sonntag. Auch aufgrund von zu viel Gewicht kommt es immer wieder zu folgenschweren Unfällen mit Reisemobilen. Das zugelassene Gewicht wurde oft durch volle Frischwassertanks, Getränkekisten, Gepäck, Gasflaschen und Fahrräder überschritten. Für den negativen Spitzenwert hatte ein Kleintransporter gesorgt. Statt erlaubter 3,5 Tonnen brachte er über sechs Tonnen auf die Straße. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. dpa/nd