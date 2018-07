München. Bayerische Einser-Schüler werden mit Freifahrten mit der Bahn und auf dem Schiff belohnt. Am ersten Tag der Sommerferien, am 30. Juli, können Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis kostenlos kreuz und quer durch Bayern fahren. »Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Fach sie besonders gut waren«, so Kultusminister Bernd Sibler (CSU). Mit der Zeugniskopie und einem Ausweis können die Schüler von 0 bis 24 Uhr jeden Regionalzug der Deutschen Bahn und fast aller anderen Bahnbetreiber im Freistaat nutzen. dpa/nd