Auch Brasilien gehört zu den BRICS-Staaten. Foto: Pexels

In die globale Handelsordnung ist Bewegung gekommen. Noch vor nicht allzu langer Zeit wurden die Bemühungen der BRICS-Gruppe, die Südhalbkugel ökonomisch zu vernetzen, weitgehend als aussichtslos belächelt. Zu groß seien die Unterschiede zwischen den Teilnehmerländern, unkten Kritiker. Doch in der Ära von US-Präsident Donald Trump sind skeptische Töne in den Hintergrund geraten. Denn wenn Mittwoch bis Freitag die Staats- und Regierungschefs Chinas, Indiens, Russlands, Brasiliens und Südafrikas in Johannesburg zum zehnten BRICS-Gipfel zusammentreffen, geht es nicht mehr um ein Gegenmodell zur Globalisierung westlicher Prägung - sondern um die Rettung des Freihandels.

Die Führungen der BRICS-Staaten arbeiteten daran, »multilaterale Zusammenarbeit und das multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation als dessen Kern gemeinsam zu schützen und unilateralen Aktionen und Protektionismus klar entgegenzutreten«, erklärte Chin...