2015 fliegt die Betrugsserie des international agierenden Volkswagen-Konzerns auf. Klagewellen, Strafzahlungen in Milliardenhöhe, Rücknahme von Autos. Im Dezember 2017 wird ein VW-Manager in den USA zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Und im Mai 2018 ergeht Haftbefehl gegen Ex-VW-Chef Winterkorn. Die Doku bebildert die Vorgeschichte und die beispiellose Eskalationsspirale der »größten Krise« des deutschen Automobilherstellers, der in den ersten Nachkriegsjahren von Heinrich Nordhoff (Bild) patriarchalisch geführt und wie kein zweites Unternehmen mit dem »deutschen Wirtschaftswunder« in Verbindung gebracht wurde. Foto: VW AG

Arte, 20.15 Uhr