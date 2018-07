Gerald Scarfe: Will he destroy America? 2018 Foto: Abb.: Museum Wilhelm Busch Hannover

Zuversicht zu verbreiten ist angesagt - und was passiert? Als ob die unabsetzbare Abgas-Auto-Schwemme nicht genüge: Da Gewittergüsse, dort Sonnenschein. Überproduktion. Dem verwässerten Süden des Landes kann der verdorrende Norden nicht mehr das Wasser reichen. Da hilft der abhanden gekommene trockene Humor nicht mehr, für Ausgleich zu sorgen. Politische Schieflagen allerorten. Nach verqueren Wahlergebnissen die Missbildung einer Regierung. Und ringsumher Diktatoren. Wer soll da noch drüber lachen - außer das Publikum der Kabarettisten und Karikaturisten.

Ja, gibt es das denn noch? Bestimmt da lebhafte Nachfrage ein regsames Angebot? Mögen »unsere Menschen« überhaupt be- oder verlachen, was da politisch daherkommt? Aber bitte sehr: Über mangelnden Beifall können sich bühnenreife Komikverbreiter weiß Gott nicht beklagen. Zugegeben, nach mit Verzögerung geschnallten Pointen. Zumindest auf das via TV sicht- und hörbar zugeschaltete S...