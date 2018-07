Nienburg. Mit neun Einsatzfahrzeugen sind 52 Feuerwehrleute aus dem niedersächsischen Kreis Nienburg in Schweden eingetroffen. Dort wollen die Freiwilligen aus der Weserregion bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände helfen. Schweden hatte die Bundesrepublik Deutschland am Freitag um Unterstützung gebeten, die im Rahmen einer Vereinbarung der Europäischen Union zum gemeinsamen Katastrophenschutz vorgesehen ist. Vor Ort benötigt werden vor allem Löschfahrzeuge, die größere Mengen Wasser an die Brandstellen bringen können. Die Niedersachsen sind damit in Älvalen im Einsatz, einem Ort in der am stärksten betroffenen Region Dalarna. Auch in Bayern stehen Feuerwehreinheiten bereit, die umgehend in Schweden eingesetzt werden können. haju