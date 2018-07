Rostock. Der vom Dienst freigestellte Ärztliche Vorstand der Universitätsmedizin Rostock Christian Schmidt ist wieder an seinem Arbeitsplatz, der Aufsichtsrat hat die Freistellung aufgehoben. Gegen ihn bestand der Verdacht, gravierende Rechtsverstöße, unter anderem im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten, begangen zu haben. Dem sei der Aufsichtsrat konsequent nachgegangen, so dessen Vorsitzender, der Staatssekretär Sebastian Schröder. Insbesondere strafrechtliche Vorwürfe hätten sich nicht erhärtet. Soweit Verstöße gegen Dienstvorschriften in Rede standen, »rechtfertigen diese eine fristlose Kündigung nicht«, schreibt Schröder. Das Vertrauensverhältnis des Aufsichtsrats zu Schmidt bezeichnet er allerdings als »merklich belastet«. Weiterhin laufen Untersuchungen in punkto Unimedizin, so etwa zu fragwürdigen Auftragsvergaben. haju