Ehrenfriedersdorf. Einer der erfolgreichsten DEFA-Filme feierte am Sonntag in Sachsen als Musical Premiere: Das Eduard-von-Winterstein-Theater hat den DDR-Kultstreifen »Heißer Sommer« auf die Naturbühne Greifensteine gebracht. Die heute 76-Jährige Chris Doerk begeisterte 1968 in der Rolle als Stupsi neben ihrem Filmkollegen Frank Schöbel alias Kay das Publikum. Der Film, in dem sich die Wege von Stupsi und ihren Freundinnen immer wieder mit denen der Jungs um Schöbel kreuzen, wurde unter anderem auf Rügen und Usedom gedreht. dpa/nd