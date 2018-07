Erfurt. In Thüringen sind wieder mehr Kinder adoptiert worden. Für das vergangene Jahr zählte das Thüringer Landesamt für Statistik laut Mitteilung vom Montag insgesamt 134 Adoptionen. Das seien 40 mehr gewesen als noch ein Jahr zuvor. Fast die Hälfte der 62 Mädchen und 72 Jungen war beim Zeitpunkt der Adoption jünger als drei Jahre alt. Rund 19 Prozent waren zwischen zwölf und 17 Jahren alt. Bei etwas mehr als jeder zweiten Adoption (53 Prozent) waren die neuen Eltern nicht mit den Kindern verwandt. Ende 2017 waren bei den Jugendämtern 45 Kinder und Jugendliche für eine Adoption vorgemerkt. Gleichzeitig gab es den Angaben zufolge etwa 140 Elternpaare oder Einzelpersonen, die sich für eine Adoption beworben hatten. dpa/nd

