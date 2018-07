Düsseldorf. Den bundesweiten Stau-Höhepunkt des Sommers erwarten die Autoclubs am kommenden Wochenende. »Die Autofahrer erwartet das schlimmste Stauwochenende der Saison«, warnte der ADAC am Montag. In Nordrhein-Westfalen zählten erfahrungsgemäß die A1 zwischen Köln und Dortmund, die A2 zwischen Dortmund und Hannover sowie die A3 zu den Staurouten. Baden-Württemberg und Bayern starten am Wochenende in die Ferien. Auf dem Heimweg seien dagegen viele Urlauber aus Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland. dpa/nd