Foto: Groß-Umstadt. Großzügiger Prachtbau: Blick auf das Dach des Rathauses von Groß-Umstadt in Hessen. Das von 1596 bis 1605 errichtete Renaissance-Gebäude, entstanden in einer Phase wirtschaftlicher Blüte der Stadt, liegt direkt am historischen Marktplatz. Im Gefolge des Dreißigjährigen Krieges und der Pestepidemie 1634/36 geriet der bis dahin aufstrebende Verwaltungssitz ins Hintertreffen und stieg zu einer unbedeutenden ländlichen Kleinstadt ab. Heute leben im Mittelzentrum Goß-Umstatt rund 22 000 Menschen. dpa/nd Foto: dpa/Boris Roessler