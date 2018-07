Eisenhüttenstadt. Bei einer Massenschlägerei unter Flüchtlingen in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sind fünf Männer verletzt worden. Zudem seien acht mutmaßlich Beteiligte am Sonntag festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Wie es hieß, soll ein 29 Jahre alter Mann aus Georgien einen 18-Jährigen aus dem Sudan angegriffen und verletzt haben. Vorausgegangen sei dem ein Streit aus noch ungeklärter Ursache. In der Folge hätten etwa 20 weitere Bewohner den mutmaßlichen Angreifer und weitere seiner Landsleute attackiert. Dabei seien vier Georgier verletzt worden. Die Bewohner seien auch auf eintreffende Polizeibeamte losgegangen, von denen aber keiner verletzt wurde. Es seien acht Männer aus dem Sudan, Tschad und Kenia im Alter zwischen 18 und 28 Jahren festgenommen worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs und Körperverletzung. dpa/nd