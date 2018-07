Potsdam. Bei der Spendenaktion für »Vergessene Kunstwerke« in Brandenburg sind seit Anfang Dezember 22 500 Eurozusammengekommen. Das sei so viel wie noch nie in einer solchen Spendenaktion, teilte das Kulturministerium am Montag mit. Mit dem Landesamt für Denkmalpflege, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und dem Förderkreis Alte Kirchen geht es um die Sicherung von sakralen Kunstwerken in der Dorfkirche Kunow (Uckermark). dpa/nd