Kabul. Einen Tag nach einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten auf 23 gestiegen. Das bestätigte am Montag ein Vertreter des Gesundheitsministeriums. Die Zahl der Verletzten stieg demnach von 60 auf 107. Unter den Toten ist auch ein Fahrer der französischen Nachrichtenagentur AFP, wie die Agentur mitteilte. Am Sonntag hatte ein Selbstmordattentäter am Kabuler Flughafen eine Bombe gezündet - inmitten einer Menge von Anhängern des afghanischen Vizepräsidenten Abdul Raschid Dostum. Dostum war am Sonntag nach mehr als einem Jahr im Exil nach Afghanistan zurückgekehrt. dpa/nd