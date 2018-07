Gaza. Die Stromkrise im Gazastreifen verschärft sich mit der Abschaltung des einzigen Kraftwerks wegen Treibstoff-Mangels. Die Elektrizitätsgesellschaft in Gaza teilte am Montag mit, man rechne nun mit Stromausfällen von 18 Stunden am Tag. Damit hätten die Einwohner statt acht nur noch sechs Stunden am Tag Strom. Israel hatte vor einer Woche die Lieferungen von Treibstoff nach Gaza gestoppt. Als Begründung wurden die andauernden Attacken der radikalislamischen Hamas genannt. dpa/nd