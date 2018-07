Was soll das sein

Mesut Özil ist ein Mann von hohem fußballerischen Können, auch wenn Uli Hoeneß sagt, er habe seit Jahren »Dreck« gespielt. Bekanntlich kann man Dreck allenfalls reden, nicht spielen. Zumal Özil nicht nur diverse Hackentricks beherrscht und das Umschaltspiel aus dem Rückraum und den Fallrückzieher, sondern, wie man jetzt staunend erfuhr, sogar den Rücktritt. Da würde man sich nicht wundern, wenn er auch irgendwann mit Steigerungen aufwartete, wie sie die hohe Schule der Politik sind, weshalb Leute wie Uli Hoeneß sie aus dem Effeff beherrschen - den Rücktritt vom Rücktritt zum Beispiel oder den Rückzieher vom Fallrückzieher. Was man leider nicht zurückholen kann, sind veröffentlichte Fotos. So ein Foto ist es auch, das man Mesut Özil seit Wochen übelnimmt. Da wird hinein- und herausgelesen, was er im Moment der Aufnahme alles im Sinn gehabt haben könnte und warum. Wichtige Fragen, zweifellos. Nur nebenbei gefragt: Wer ist eigentlich der Mann neben Özil? uka