Stuttgart. Der nach der Diesel-Razzia bei Porsche verhaftete Manager des Autobauers kommt aus der Untersuchungshaft frei. Das Amtsgericht Stuttgart setzte den Haftbefehl am Montag nach gut drei Monaten unter Auflagen außer Vollzug. Die Staatsanwaltschaft hatte das beantragt. Der Manager saß seit April wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Zu den Auflagen gehört, dass er Ausweis und Reisepass abgeben muss und das Land nicht verlassen darf. Zudem darf er keinen Kontakt zu Beschuldigten in den Dieselverfahren gegen Porsche und Audi und zu Zeugen aufnehmen. dpa/nd