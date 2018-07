Peking. Im globalen Stahlstreit hat China eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen Einfuhren aus der EU und anderen Staaten eingeleitet. Wie das Handelsministerium am Montag mitteilte, wurde nach der Beschwerde eines heimischen Herstellers ein Verfahren gegen einige Sorten rostfreien Stahls aus der EU, Japan, Südkorea und Indonesien gestartet. Vergangene Woche hatte die EU Sonderabgaben in Höhe von 25 Prozent auf Stahlprodukte eingeführt, um europäische Hersteller vor Marktverzerrungen durch die neuen US-Zölle auf Stahl zu schützen. Demnach seien seit März mehr ausländische Stahlerzeugnisse nach Europa gekommen. dpa/nd

