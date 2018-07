Linz. Die Familie des Ex-Drogeriemoguls Anton Schlecker zahlt in Österreich Schadenersatz. Schleckers Frau und Kinder einigten sich in einem Zivilprozess am Landgericht Linz mit der insolventen österreichischen Schlecker-Nachfolgerkette Dayli auf einen Vergleich, wie Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner am Montag bestätigte. Über den Betrag wurde Stillschweigen vereinbart. Mitterlehner hatte 20 Millionen Euro von Schleckers Frau und den Kindern gefordert. Die hatten demnach zugelassen, dass von 2008 bis 2011 rund 174 Millionen Euro von der Österreich-Tochter an Schlecker flossen. Das seien unzulässige Kredite gewesen. dpa/nd